بارتوميو يزور لاعبي برشلونة ويبلغهم بعودة الدوري الإسباني

نبأ سار..

قام جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، بزيارة تدريبات ناديه مساء اليوم السبت، في مقر التدريبات بسيوتات إسبورتيفا.

وكان البرسا قد عاد إلى التدريبات في 8 مايو الحالي، وبدأ الفريق في الأيام الأخيرة بالتدرب في مجموعات تمهيدًا لاستئناف الليجا الشهر المقبل.

الحكومة الإسبانية اليوم أعلنت عن عودة الدوري الإسباني في موعد 8 يونيو المقبل بدون حضور جماهيري، في نبأ أراد بارتوميو أن يوصله بنفسه للاعبين.

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وبحسب بيان النادي عن الزيارة، فإن بارتوميو قد رافقه الرئيس التنفيذي أوسكار جراو، وذلك من أجل الاطمئنان على صحة العاملين في البلوجرانا بعد الأيام الأولى من عودة النشاط.

كما تبادل بارتوميو وجراو الحديث مع مجموعة اللاعبين المتواجدين في التدريبات، وحرصوا على إبلاغهم بأن الليجا وكذلك دوري أبطال أوروبا سيعودان للحياة في الفترة القادمة.

الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن عن أن دوري الأبطال سوف يُستأنف خلال شهر أغسطس المقبل بعد نهاية أغلب الدوريات المحلية، مع التفكير في إقامة الأدوار المتبقية بنظام مباراة واحدة على أرض محايدة بدلًا من الذهاب والإياب كالمعتاد.

برشلونة يضع قدمًا في ربع نهائي الأبطال بعد التعادل في دور الـ16 مع نابولي في إيطاليا بهدف لكل منهما وتعثرت إقامة مباراة الإياب بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن آخر مباراة خاضها برشلونة كانت أمام ريال سوسيداد في 7 مارس الماضي وفاز بها بهدف نظيف ضمن منافسات الليجا ليخطف الصدارة من غريمه ريال مدريد قبل توقف النشاط.