بارتوميو يرد على مزاعم تسريبه لعقد ميسي

قضية تسيل الحبر في إسبانيا والعالم

رد رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو على الاتهامات بحقه بالتسبب في تسريب عقد ليونيل ميسي الضخم مع ليونيل ميسي للصحافة.

وكشفت التقرير الذي نشرته "إلموندو" الأحد أن ميسي يتقاضى بموجب الاتفاق بينه وإدارة بارتوميو في 2017 قرابة 555 مليون يورو. المزيد من هنا.

وأرسل بارتوميو رده لبرنامج "Gol a Gol" على قناة "TV3" بعد الحديث في حلقة الأمس عن وجود شعور من قبل ميسي بأن بارتوميو هو من سرب المعلومات.

ورفض الرئيس الأسبق الخروج والحديث مباشرة على الهواء وبعث برسالة أكد فيها عدم مسؤوليته عن التسريب لصحيفة "إلموندو".

وأكد بارتوميو على أحقية ميسي في الحصول على هذا المبلغ، وأن في الظروف الطبيعية ولولا وباء كورونا لتمكن برشلونة من تسديد المستحقات كاملة لنجمه.

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في نفس السياق، أكد جييرمو أمور، مدير العلاقات المؤسسية لبرشلونة، على مساندة النادي له، وذلك في تصريحات نقلتها "موندو": "هو معنا لسنوات وعاش لحظات جيدة وأخرى أقل، له كامل المساندة منا".

وأردف: "لا أعرف إذا كان هناك أحد تحدث معه بخصوص الأمر أم لا ولكن نسانده وندافع عنه وعن أنفسنا، لا أعرف إذا كان سيستمر أم لا، نتمنى أن يختم مشواره معنا، ندين له بالكثير والعكس أيضاً".

برشلونة فاز الأحد على بيلباو لحساب الليجا بنتيجة هدفين لواحد، وسجل ميسي الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة.