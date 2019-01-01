بارتوميو يؤكد: الكلاسيكو لن يؤجل مرة أخرى

تصريحات هامة من بارتوميو عن القضية الشائعة..

شدد خوسيه ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، على أن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد سوف تلعب في موعدها ولن تؤجل مرة أخرى، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الكامب نو مفتوح على مصرعيه للتعبير عن الآراء المختلفة.

الكلاسيكو كان من المفترض أن يُلعب في أكتوبر الماضي، غير أن الاضطرابات التي تشهدها مقاطعة كتالونيا حال دون إقامة اللقاء في موعده لأسباب أمنية، وقد تأجل ليكون يوم 18 ديسمبر المقبل.

غير أن تقارير انتشرت في الآونة الأخيرة عن استمرار الاضطرابات في كتالونيا وأن الأمن يُفكر من جديد في أن يؤجل المباراة، لكن بارتوميو خرج اليوم وأعلن بوضوح شديد أن النية غير موجودة لهذا الأمر.

رئيس البرسا في تصريحات للصحافة مساء الخميس قال "الكلاسيكو سيُلعب، المباراة لن تؤجل مرة أخرى. إنها مسؤولية الجميع ونحن نعلم أننا نعيش لحظة اجتماعية وسياسية معقدة.".

كما أضاف "ولكنني أظن أن الأمر لن يعيق إقامة مباراة كرة قدم، من الواضح أن أي شخص يمكنه أن يصنع مظاهرة متى أراد ولكن بطريقة سلمية ومدنية.".

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"الكامب نو كان وسيظل مساحة للتعبير الحر، وأريد أن أُطمئن الجميع على طبيعة الوضع هنا. نحن نحضر للمباراة بشكل طبيعي وأُشجع مناصرينا على الحضور للتدريبات والمباريات مع أسرهم وأصدقائهم وتشجعينا كما جرت العادة."

كما تطرق بارتوميو للحديث حول نجم البلوجرانا الأول والأوحد، ليونيل ميسي، حيث قال "منذ 2004 وقد قرر أن يحذو حذو رونالدينيو ومنذ ذلك الحين حققنا 34 لقبًا، أكثر من أي نادٍ آخر، ولم نتوقف عن تحقيق الانجازات.".

الجدير بالذكر أن برشلونة يتقاسم صدارة ترتيب الدوري الإسباني مع ريال مدريد برصيد 34 نقطة مما يُضفي المزيد من طابع الأهمية وكذلك الإثارة على مجريات الكلاسيكو.