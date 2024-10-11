"فكرة بارتوميو العبقرية" .. لابورتا يُفضل المعاناة "مؤقتًا" عن التفريط في منجم ذهب برشلونة

مصدر وحيد يحقق 200 مليون يورو في الموسم!

يخطط جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المؤسسة التي دشنها جوسيب بارتوميو، الرئيس السابق، على أمل تصحيح أوضاع النادي الكتالوني الاقتصادية.

ويمتلك برشلونة شركة "BLM"، وهي المؤسسة التي أطلقها بارتوميو في 2016 خلال فترة ولايته، لإصدار التراخيص والترويج لمنتجات البارسا، حيث تحقق أرباحًا متصاعدة كل عام، حتى أصبحت المصدر الرابع للدخل للنادي بعد بيع حقوق الرعاية، تذاكر السفر وحقوق البث التلفزيوني.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن لابورتا يتريث كثيرًا في قراره بشأن مستقبل هذه الشركة، رغم حصوله قبل عامين على موافقة أغلبية المساهمين في النادي على بيع نسبة 49.99٪ من حصة النادي في مؤسسة "برشلونة BLM".

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وأشارت إلى أن هذه المؤسسة، وفقًا لحسابات الخبراء، تبلغ قيمتها من 500-700 مليون يورو، إذ يعتقد لابورتا أن بيع تلك النسبة (مع خيار إعادة شرائها لاحقًا)، قد يملأ خزينة النادي بحوالي ما بين 200 و300 مليون يورو، وهو مبلغ يحل أغلب مشكلات النادي المادية.

وأوضحت الشبكة، أن الصفقة كانت على وشك الإتمام بالفعل بعد أشهر من موافقة المساهمين، وتحديدًا لحساب تحالف بين مجموعة فانتيكس وعائلة بونومي، لكن لم يتم البيع رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به النادي الكتالوني خلال السنوات القليلة الماضية.

وأزالت "ريليفو" الغموض عن سبب تمسك لابورتا بعدم بيع "برشلونة BLM"، حيث يرى أنها مؤسسة واعدة تحقق أرباحًا متزايدة ويمكنها النمو وزيادة مداخيل النادي بشكل ضخم، إذ حققت إيرادات بلغت 110 ملايين يورو في الموسم الماضي، وهدفه الحالي هو الوصول إلى 200 مليون في الموسم الواحد.

ومع احتلال برشلونة عرش الأكثر مبيعًا للقمصان بين جميع فرق أوروبا، وفقًا لأحدث تقرير مالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكذلك اتفاق النادي مع شركة "نايكي" الأمريكية على تمديد عقد رعاية القميص بشروط جديدة حتى 2028، يتوقع لابورتا أن تتضاعف إيرادات "BLM" وتتحسن أوضاع النادي دون الحاجة لبيعها كليًا أو جزئيًا.