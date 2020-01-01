بارتوميو: تشافي لن يأتي، وهذا هو موقف نيمار ولاوتارو

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يتحدث عن موقف صفقات نيمار دا سيلفا ولاوتارو مارتينيز، وقراره تجاه تدريب تشافي لبرشلونة.

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على صعوبة إتمام صفقة اعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف النادي الكتالوني في الوقت الحالي.

جاء هذا في حوار صحفي له مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" تطرق خلاله للحديث عن عدة أمور، من ضمنها مستقبل ليونيل ميسي، وموقف كيكي سيتيين وفكرة تدريب تشافي هيرنانديز للفريق.

وقال بارتوميو عن نيمار: "نحن نحاول اتخاذ القرارات الصحيحة، وحسم أي صفقة سيكون في منتهى الصعوبة لو لم يحدث تبادل فيها".

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وأضاف عن لاوتارو مارتينيز: "نعم لقد تحدثنا مع إنتر لفترة، لكن في الوقت الحالي كل المفاوضات قد توقفت في ذلك الشأن".

وعن تدخل الفريق في الأمور الإدارية قال: "روسيل صديقي وأنا أفهم تمامًا ما الذي يتحدث عنه، لكننا نتحدث مع الفريق في العديد من الأمور، وفي النهاية القرار يكون للإدارة".

وأردف: "لدينا بالفعل سبعة لاعبين جدد، في يناير برشلونة راهن على الكثير من الشباب، وهناك بيدري وترينكاو وماتيوس فيرنانديش، بالإضافة لآراوخو وريكي بوتش وأنسو فاتي وصفقة بيانيتش".

وتطرق للحديث عن مستقبل التدريب في النادي: "لدي علاقة مميزة للغاية مع تشافي، ونتحدث في العديد من الأمور، لكن لدينا ارتباط بكيكي سيتيين ونحترمه ونثق فيه كثيرًا، ويستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا والدخول للموسم المقبل بشكل رائع".

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وأنهى تصريحاته بالحديث عن تقديم الانتخابات: "مثل ذلك القرار لن يكون الأفضل، ففي أوقات الوباء هناك الكثير من القرارات التي تتخذ ويجب أن تكون متسقة، لو جاءت إدارة جديدة وسط تلك الظروف واتخذت قرارات متضاربة لا أعلم كيف ستكون الأمور".

جدير بالذكر أن تشافي كان قد ارتبط عدة مرات ببرشلونة، بالأخص منذ رحيل المدير الفني السابق كيكي سيتيين.