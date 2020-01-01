بارتوميو: الـ VAR يخدم فريقًا محددًا وميسي لن يرحل عن برشلونة

تصريحات رئيس نادي برشلونة بعد الفوز على فياريال

قال رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو إنه لا يشعر بأن تقنية الفيديو تمنح العدل لمباريات الليجا هذا الموسم، مؤكدًا أنها تصب في مصلحة فريق معين نعرفه جميعًا.

ونجح صاحب المركز الثاني على مستوى الليجا برشلونة في استعادة نغمة الانتصارات من جديد والتغلب على مضيفه فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وعقب المباراة، قال بارتوميو إن قرارات تقنية الفيديو غير مفهومة وأحيانًا لا تكون عادلة، ملمحًا أنها كلها تذهب في صالح ريال مدريد، ولكنه لم يقلها صراحة.

وأضاف: "تقنية الفيديو بها مشكلة، منذ انتهاء فترة التوقف بسبب كورونا هناك بعض المباريات التي انتهت بطريقة غير عادلة، والمستفيد كان فريقًا بعينه من كل ذلك"

وتابع: "لقد تضررت بعض الفرق بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، لقد حدث ذلك بسبب غياب العدالة. لقد تحدثت مع الاتحاد الإسباني في ديسمبر لمراجعة البروتوكولات ولكن لا فائدة"

وحول مستقبل ميسي والذي كان قضية جدلية في الأيام الماضية قال بارتوميو إن النجم الأرجنتيني مستمر مع برشلونة لسنوات عديدة ولا يوجد أي فرضية لرحيله من الأساس.

وأردف: "لن أقوم بإعطاء أي تفاصيل بخصوص مسألة تجديد عقده، ولكنه قال مرارًا أن حياته المهنية ومسيرته الكروية في برشلونة وهذه هي رغبته التي لا أعتقد أنها ستتغير"

وحول كيكي سيتيين قال: "أعلم أن الشائعات تحاوطه في الفترة الأخيرة ولكننا نعطيه كامل الدعم والثقة، لديه ثقة الفريق واللاعبين والمجلس. إنه يقوم بعمل رائع، علينا أن نقاتل حتى النهاية في الدوري ثم يأتي دوري أبطال أوروبا

وأكمل: "بالنسبة لتقنية الفيديو في مباراة اليوم فالهدف الذي سجله ميسي لم يكن صحيحًا وكان عليهم إلغاؤه بالفعل بسبب وجود تسلل على فيدال، ولكنني أتحدث عمّا يحدث في الأيام الأخيرة"

قبل لقاء فياريال .. برشلونة يتأهل رسميًا لدوري أبطال أوروبا

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.