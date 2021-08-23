بارتوميو أوقف محاولة بيكيه لشراء شركة برشلونة!

تقارير صحفية تكشف عن تفاصيل جديدة في عهد إدارة بارتوميو!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل جديدة تخص الفترة التي أدار فيها جوسيب ماريا بارتوميو نادي برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن جيرارد بيكيه قائد دفاع الفريق كان يسعى للحصول على ملكية جزء من شركة برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك الجزء كان يبلغ 49% كان بيكيه سيحاول الاستحواذ عليه عن طريق إحدى شركاته والتي تدعى "كوزموس".

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وأكدت الصحيفة أن الإدارة السابق برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رفضت الأمر بشكل قاطع، وقررت ألا تسمح لبيكيه حتى بتقديم عرض الشراء.

ويعد ذلك بحسب ما أوضحت الصحيفة مخالفة واضحة لقوانين وأخلاقيات العمل الرياضي والتجاري في إسبانيا، لذلك جاء رفض بارتوميو.

وكان بيكيه قد أبدى مرونة كبيرة في تخفيض راتبه خلال الأسابيع الماضية، وهو ما سمح لبرشلونة بتسجيل الثنائي ممفيس ديباي وإريك جارسيا.

جدير بالذكر أن برشلونة في طريقه لتسجيل سيرخيو أجويرو أيضًا بعد أن وافق جوردي ألبا على تخفيض راتبه وسيتبعه سيرخيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو.