قبل ظهورها في بارالمبياد باريس 2024 .. قصة مُلهمة لسباحة بترت ساقها بسبب سمكة قرش!

شغفها نحو الماء منعها من التوقف

تعتبر دورات الألعاب الأولمبية أحد أهم مصادر القصص المُلهمة في تاريخ الرياضة، ولكن يبدو أن البطولات البارالمبية تحمل حكايات أصعب بكثير.

السباحة الأمريكية ألي ترويت تعتبر من بطلات إحدى هذه القصص، حيث تستعد للظهور في أول دورة ألعاب بارالمبية لها، غدًا، الأحد، في منافسات باريس 2024 في فرنسا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية استعرضت قصة السباحة الأمريكية عندما ذهبت إلى جزر تركس وكايكوس، جنوب شرق جزر البهاما في المحيط الأطلسي من أجل قضاء عطلة عادية مع صديقتها، حيث كانتا وقتها سباحتين تنافسيتين في جامعة ييل.

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ألي وصديقتها صوفي بيلكينتون ذهبا للغطس عندما هاجمتهما سمكة قرش، وهي الحادثة التي تسببت في بتر ساقه ترويت اليسرى.

وقالت السباحة في تصريحات صحفية:"أتذكر الهجوم بأكمله، كنت واعية طوال الوقت، إنه أسوأ كابوس لأي شخص، سمكة القرش وضعت ساقي في فمها بسرعة وعضت قدمي وجزءًا من ساقي، بعد ذلك كان من الصعب الهروب".

وأضافت:"لقد ركلنا سمكة القرش ودفعناها إلى الخلف، ولكنها عضت قدمي مرة أخرى، واضطررنا إلى السباحة لمسافة 50 إلى 75 مترًا إلى القارب لإنقاذ أنفسنا، لولا التدريب الذي تلقيته من الجامعة لما تمكنت من العودة".

وفي وقت لاحق، خضعت السباحة لثلاث عمليات جراحية وكانت تبلغ وقتها من العمر 23 سنة، حيث دفعها شغفها تجاه الماء نحو النجاة وكذلك منعها من التوقف عن ممارسة لعبة السباحة.

يذكر أن ألي ترويت، ستشارك في أول دورة ألعاب بارالمبية لها غدًا، بالتنافس في سباق 100 متر حرة، وفي اليوم الخامس ستلعب مسافة 400 متر، وباليوم السادس ستظهر في منافسات 10 متر ظهر.