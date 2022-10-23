بادرة دعم جديدة من برشلونة تجاه ألفيش قبل كأس العالم!

برشلونة قرر مواصلة دعم نجمه السابق داني ألفيش من أجل التوجه إلى منافسات كأس العالم 2022 بأفضل صورة ممكنة.

قدم نادي برشلونة الإسباني خدمة خاصة للغاية إلى البرازيلي داني ألفيش نجم "البلوجرانا" السابق، عبر السماح له بخوض التدريبات في منشآت النادي مع فريق الشباب، من أجل الاستعداد لمنافسات كأس العالم 2022.

ألفيش، الذي يلعب مع نادي بوماس، وبعد نهاية الموسم في الدوري المكسيكي، قرر ألا يضيع أي وقت من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن للتواجد في قائمة منتخب البرازيل خلال منافسات مونديال قطر 2022.

وحسب صحيفة "relevo" الإسبانية، فإن ألفيش سيبدأ مع فريق شباب برشلونة، الذي يقوده زميله السابق رافاييل ماركيز، وسيواصل التدرب مع الفريق حتى موعد إعلان تيتي مدرب منتخب البرازيل عن القائمة التي ستتوجه إلى كأس العالم 2022.

وإذا تم تأكيد وصول ألفيش إلى تدريبات شباب برشلونة يوم الإثنين، فسيكون عليه العمل لإحياء الفريق الذي تعرض لأربع هزائم متتالية.

ويمكن أن تكون تجربة ألفيش تجربة جيدة لمحاولة إيجاد حلول، ومن البديهي أن البرازيلي سيتدرب فقط ولن يلعب أي مباراة، لكن تواجده وسط المجموعة الشابة قد يرفع الروح المعنوية للاعبي الفريق الذين يمرون بأسوأ لحظة في الموسم.