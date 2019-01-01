باختاكور الأوزبكي يُقصي القوة الجوية العراقي من دوري أبطال آسيا

تلقى القوة الجوية، الهزيمة اليوم الثلاثاء، أمام فريق باختاكور الأوزبكي على ملعب الأخير، بنتيجة هدفين مقابل هدف

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أقصى نادي باختاكور الأوزبكي نادي القوة الجوية العراقي من منافسات دوري أبطال آسيا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري التمهيدي الثاني.

وتلقى القوة الجوية، الهزيمة اليوم الثلاثاء، أمام فريق باختاكور الأوزبكي على ملعب الأخير، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وشارك نادي القوة الجوية في بطولة دوري أبطال آسيا بعد حصوله على المركز الثاني في الدوري العراقي الممتاز الموسم الماضي.

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ولم يسبق للفريق العراقي أن تقدم إلى ما بعد دور المجموعات، إلا أنه يمتلك نجاح مميز في كأس الاتحاد الآسيوي حيث ألقاب الموسم الماضية بطولة عام 2016 و2017 و2018.

🇰🇼 نادي @kuwaitclub تنتظره مواجهة قوية خارج أرضه أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني 🇮🇷 في ملحق دوري أبطال آسيا 2019 🏆



⏱️ المباراة تنطلق في تمام 18:30 بتوقيت مكّة المكرمة

🏟️ على ملعب فولاد شهر بـ أصفهان



كل التوفيق لنادي الكويت الكويتي اليوم 🇰🇼🙏



( 📸 : @kuwaitclub ) pic.twitter.com/GlEYbHFVbn — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

يُذكر أن فوز نادي باختاكور الأوزبكي قد ضرب موعداً مع النصر الإماراتي في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال آسيا، قبل مرحلة دور المجموعات.