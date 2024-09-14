بات نجمًا فوق العادة.. برشلونة يعين فريقًا أمنيًا خاصًا للامين يامال!

حادث الطعن الذي تعرض له والده أجبر برشلونة على تلك الخطوة

حرصًا على عدم تعرضه لأي مكروه، خصوصًا في أعقاب تعرض والده لعملية طعن في حي روكافوندا ببرشلونة، اتخذ برشلونة إجراءات أمنية صارمة لحماية لاعبه لامين يامال من أحداث مشابهة.

برشلونة قام بتعيين جهاز أمني خاص للامين يامال، من أجل ضمان عدم تكرار أي حدث تجاهه هذه المرة، وفقًا لصحيفة "ريليفو".

وتغيرت حياة لامين يامال بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن أصبح نجمًا ملء السمع والبصر في عالم كرة القدم.

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وانتقل لامين يامال للسكن رفقة قريب له في منطقة سان خوان ديسبي، وسيكون له ضمن طاقمه الأمني حارس خاص يضمن عدم حدوث أي شيء من هذه الأشياء في المستقبل.

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يذكر أن منير نصراوي والد لامين يامال، كان قد تعرض للطعن من قبل 4 أفراد من نفس العائلة بحسب تقارير إعلامية إسبانية، وتم نقله في حالة خطير إلى المستشفى بسبب ما وضح أنه خلافات عائلية.