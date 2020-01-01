باتشيكو: لم نتوج بدوري أبطال إفريقيا حتى الآن

المدرب البرتغالي يتحدث عن وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن فريقه لم يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا حتى الآن، مشيرًا إلى أن وصول فريقه إلى المباراة النهائية أمر جيد.

الزمالك نجح في الوصول إلى المباراة النهائية، بعد تحقيق الفوز على الرجاء المغربية، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

باتشيكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، شيء مشرف للكرة المصرية بكل تأكيد".

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المدرب البرتغالي تابع: "الرجاء سيطر على الشوط الأول من مباراة، ولكن فرص الزمالك كانت الأكثر خطورة، واستطعنا خلال الشوط الثاني أن نقلب من ليل لنهار، والعكس للرجاء من نهار لليل، ولكني أحيي لاعبي الرجاء على أدائهم خلال المباراة".

واختتم باتشيكو تصريحات، موجهًا الشكر للاعبي الزمالك، ومثنيًا على أدائهم خلال المباراة، ومهديًا التأهل إلى المباراة النهائية، لجماهير القلعة البيضاء.

الزمالك يحبط الرجاء ويصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بانتصار ثلاثي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء، بنهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب، يوم 27 نوفمبر الجاري.