باب الدوري السعودي مفتوح أمام أيمريك لابورتي .. مانشستر سيتي يقترب من هدفه الدفاعي

مانشستر سيتي يقترب من الحصول على واحد من بين أفضل المدافعين الشباب في العالم..

اتخذ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطوة عملاقة نحو الحصول على خدمات المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول، بعدما تمكن من التوصل إلى اتفاق مع نادي لايبزيج الألماني على قيمة الصفقة.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، كشف أن الصفقة اكتملت الآن بين الناديين، بعدما استقر الطرفان على قيمة الصفقة دون الكشف عنها.

مانشستر سيتي وضع جفارديول كأحد أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية 2023، لدرجة أن النادي الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع الكرواتي الدولي على الشروط الشخصية قبل شهر.

وأكثر من ذلك، فقد أكد رومانو أن الصفقة متقدمة جدًا لدرجة أن جفارديول أكمل بالفعل الجزء الأول من الكشف الطبي اليوم، الأربعاء، مما يعني أن الصفقة على وشك الانتهاء.

وما يتبقى الآن هو أن يكمل جفارديول الكشف الطبي بنجاح وأن يختتم الناديان الاتفاق، حيث كان السعر الذي طلبه لايبزيج هو 100 مليون يورو، لكن القيمة النهائية للصفقة لم تعرف بعد.

وعلى صعيد آخر، فإن انتقال جفارديول الوشيك إلى مانشستر سيتي يفتح الباب واسعًا أمام رحيل الإسباني أيمريك لابورتي إلى الدوري السعودي.

وكان موقع "90min" الإنجليزي قد كشف قبل عدة أيام عن اهتمام من الأهلي بالحصول على خدمات لابورتي، الذي يبحث بالفعل عن مخرج من مانشستر سيتي.