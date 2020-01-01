بابلو ماري يريد البقاء في أرسنال مدى الحياة

بابلو ماري سعيد في أرسنال ويريد أن يظل هناك للأبد

قال مدافع أرسنال بابلو ماري إنه يشعر بالسعادة في صفوف الجانرز ويريد البقاء في النادي اللندني مدى الحياة ولمدة سنوات عديدة قادمة.

وكان ماري قد ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص أرسنال مساء السبت الماضي خلال الفوز على وست هام يونايتد بهدف للا شيء.

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وقدم المدافع القادم من فلامنجو البرازيلي على سبيل الإعارة مباراة مميزة وأداء جيدًا حصد به الكثير من الإشادات خلال الظهور الأول في البريميرليج.

وحول ذلك، قال بابلو ماري إن التواجد في أرسنال منحه شعورًا دائمًا بالسعادة منذ أول يوم له في الفريق، مؤكدًا أنه يسعى نحو أن يدوم ذلك.

وأضاف: "أريد أن ألعب مع نادي ارسنال سنوات عديدة. أنا سعيد حقًا الآن، بالطبع أريد أن يفعل بند الشراء، وسأحاول بذل قصارى جهدي حتى نهاية الموسم"

وتابع: "آمل أيضًا أن يكون النادي سعيدًا بي وبعدها سنجد نهاية جيدة للجميع، في ذلك الوقت تحديدًا شعرت بالرغبة في اللعب ولحسن حظي أنني شاركت الآن"

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يذكر أن أرسنال قد تحسن على مستوى النتائج والأداء بشكل طفيف مع المدرب الجديد والمساعد السابق لبيب جوارديولا مايكل أرتيتا.