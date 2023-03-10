بابا الفاتيكان: الأرجنتين تغلبت على سمة ترك الأشياء في منتصف الطريق خلال كأس العالم!

البابا يكشف ثقافة الأرجنتين التي تغلب عليها منتخب بلاد الفضة في كأس العالم 2022

إذا كان هناك أي أرجنتيني معروف لم يقول كلمته بعد عن فوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022، فهو البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان.

بابا الفاتيكان أجرى مقابلة مطولة مع موقع "Infobae" للحديث عن اللقب الذي حققه منتخب الأرجنتين وكشف أنه لم يشاهد مباراة النهائي لأنه كان يلتقي بطيارين الخطوط الجوية الإيطالية وزوجاتهم.

وقال البابا: "في الوقت الذي ذهبت فيه للبحث عن شيء ما، عندما عدت، قال لي أحدهم "إنهم متقدمون 3-0 أو 2-0 أو 3-1"، لا أتذكر، وقلت لنفسي أن هذا جيد، لكن ما حدث جعلني أفكر في شيء سأسمح لنفسي بقوله دون الرغبة في الإساءة لأنني أرجنتيني أيضًا، ولكن ما سأتحدث عنه هو القليل من خصوصيتنا".

وأوضح: "نحن الأرجنتينيون لدينا ذلك، نبدأ الأشياء بحماس ولدينا سمة وتتمثل في ترك الأمور في منتصف الطريق والاستسلام مبكرًا، إنها ثقافتنا، من الصعب علينا إكمال الأشياء إلى النهاية، أتحدث عن ما حدث أمام هولندا وفرنسا وانتهى الأمر بالانتصار عن طريق ضربة جزاء".

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين وضع النجمة الثالثة على صدر قميصه الأبيض والأزرق بعد رفع لقب كأس العالم 2022 بقطر على حساب فرنسا في نهائي مثير انتهى بالتعادل الإيجابي (3/3) وحسمه رفقاء ليونيل ميسي بركلات الترجيح (4/2).