بأقل مجهود السنغال تضرب تنزانيا بهدفين

السنغال تحقق فوزاً سهلاً على حساب تنزانيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق المنتخب السنغالي فوزاً سهلاً، بهدفين دون رد على حساب نظيره التنزاني في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.

واستضاف ملعب الدفاع الجوي، المباريات كما يستضيف مباريات باقي المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من السنغال وتنزانيا والجزائر وكينيا.

أسود التيرانجا سيطروا على اللقاء منذ لحظته الأولى وحتى النهاية، وفي الدقيقة 26 سجل كيتا بالدي الهدف الأول، بعد تمريرة وصلت إليه على مشارف منطقة الجزاء من الجانب الأيسر سسدها يسارية قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 32 كاد السنغال أن يضيف الهدف الثاني، بعد تسديدة قوية من كوياتي ومتابعة في الشباك من زميله، ولكن الحكم التونسي صادق السلمي يلغي الهدف بداعي التسلل.

💫رفاق ماني 🇸🇳 يحصدون أول 3⃣ نقاط في كأس أمم إفريقيا 2019 بثنائية نظيفة في تنزانيا🇹🇿.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/xWkP4yidH8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

وسجل دياتا الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 63، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد متابعة لكرة ركنية من الجانب الأيسر.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب السنغالي المجموعة الثالثة، في انتظار مباراة الجزائر وكينيا والتي تنطلق مساء اليوم، على نفس الملعب.