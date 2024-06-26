إيميليانو مارتينيز يعود لعاداته.. استفزاز صارخ لجماهير تشيلي!

هكذا أعاد الحارس المثير للجدل استفزازاته.

عاد حارس مرمى منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز إلى إثارته للجدل داخل الملاعب باحتفال صاخب جديد أمام جماهير الخصم.

واحتفل مارتينيز بهدف زميله لاوتارو مارتينيز المتأخر أمام تشيلي والذي منح التانجو 3 نقاط في غاية الأهمية بمشوارهم في دور المجموعات في كوبا أمريكا 2024.

وذهب إيميليانو رأسًا إلى جماهير تشيلي التي كان تموقعها خلف مرماه وبدأ في الصياح أمامهم وقفز فوق الحاجز الفاصل وأخذ يحتفل بالفوز أمام عيونهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمر أثار ضجة واستياء كبيرين لدى جماهير تشيلي، التي كالت السباب والإشارات النابية لإيميليانو مارتينيز إثر هذا الاستفزاز.

استفزاز يعيد إلى الأذهان احتفالات صاخبة كان بطلها إيميليانو مارتينيز في العديد من المناسبات، سواء أمام كولومبيا في كوبا أمريكا 2021 أو أمام كل من هولندا وفرنسا في كأس العالم 2022.