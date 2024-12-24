ماذا قال الحارس الأسطوري لراقصي التانجو؟

كشف الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيز، نجم أستون فيلا، عن أسرار جديدة من تجربته في اللعب بجانب الأسطورة ليونيل ميسي داخل منتخب راقصي التانجو.

وأكد مارتينيز، في مقابلة مع قناة "Men in Blazers" على يوتيوب، أن اللعب بجانب ميسي يشكل تجربة فريدة من نوعها، قائلًا: "على الرغم من الإعجاب الكبير الذي يحظى به ميسي، إلا أنني أعتبره زميلًا عاديًا يمكن التعاون والضحك معه كما يفعل مع باقي الزملاء".

وسُئل الحارس الأرجنتيني عما إذا كان اللاعبون الجدد في المنتخب الأرجنتيني يشعرون بالتوتر أثناء الاقتراب من ليونيل، فأجاب: "لكي نكون منصفين، بالنسبة للاعبين الآخرين، ربما نعم، ولكن ليس بالنسبة لي".

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وتابع: "نحن جميعًا متشابهون، أنا أمزح مع الجميع. ميسي لديه هالة لا يمتلكها أحد في عالم كرة القدم. إنه شخص تتطلع إلى الاقتراب والحديث معه عندما تراه، مهما كان ما يفعله، تحب تقليده، يذهب إلى الجيمانزيوم، فتذهب معه".

وأردف: "نحن جميعًا نمزح، نتناول وجبات الطعام معًا. إنه إنسان رائع. لديه موهبة خارقة وعندما تولد بموهبة خارقة لا يمتلكها أحد، فهذا هو ميسي الذي نتحدث عنه".

وختم إيمليانو: "ميسي شخص لطيف وبسيط، على الرغم من هالة الشهرة التي تحيط به، يستحق كل الإشادة والاحترام نظرًا لمهاراته الاستثنائية وتأثيره الكبير على الفريق".

يذكر أن مارتينيز لعب دورًا كبيرًا في نجاحات المنتخب الأرجنتيني الأخيرة، بما في ذلك الفوز بكوبا أمريكا 2021 و2024 وكأس العالم 2022، ليفوز بجائزة ليف ياشين في حفل الكرة الذهبية، فيما حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم من "فيفا".