"تصرف غير أخلاقي" يُكلف إيميليانو مارتينيز الإيقاف لمدة مباراتين

تصميم من الاتحاد الدولي رغم محاولات اللاعب للدفاع عن نفسه

فشل الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، في الإفلات من العقاب بعد ما بدر منه في مباراتي الأرجنتين مع كولومبيا وتشيلي الأخيرتين، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القصة تعود بدايتها إلى 5 سبتمبر الجاري، خلال مباراة تشيلي مع الأرجنتين، عندما قام حارس أستون فيلا بلفتة خارجة عن الإطار الأخلاقي، سبق أن كررها في مناسبات سابقة منها بعد فوزه بكأس العالم 2022، بوضع الكأس أمام عضوه التاسلي.

وتواصل الأمر في المباراة التي خسرتها الأرجنتين 2/1 أمام كولومبيا في 10 سبتمبر، بقيامه ببعض التصرفات غير الأخلاقية، منها ضرب معدات أحد المصورين داخل الملعب، وهو ما أدى إلى هجوم عنيف ضده من الصحافة الكولومبية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، وضع حدًا لهذه التصرفات، بإيقاف اللاعب لمدة مباراتين دوليتين، وهو الأمر الذي أعلن عنه الاتحاد الأرجنتيني بشكل رسمي.

وقال الاتحاد إن اللاعب حاول الدفاع عن نفسه، ولكن لجنة الانضباط في الفيفا، صممت على إيقافه في المباراتين المقبلتين بتصفيات المونديال أمام كل من فنزويلا وبوليفيا.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تحتل صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، وذلك برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن كولومبيا وثلاث نقاط عن أوروجواي.