إيمري يثير القلق حول موقف كوتينيو من كأس العالم!

أثار المدرب الإسباني أوناي إيمري رعب جماهير منتخب البرازيل قبل أيام من بداية بطولة كأس العالم التي تقام في قطر هذا الشهر.
جاء هذا في أعقاب تصريحاته التي أدلى بها حول إصابة لاعبه فيليبي كوتينيو عقب مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.
وقال إيمري لصالح "بيرمينجهام ميل": "كوتينيو مصاب، لا أعلم حتى متى لكنه لن يلعب حتى بداية التوقف، هي إصابة عضلية".
وأضاف مؤكدًا أن الأمر لن يقتصر على أستون فيلا فقط: "على أي حال لن يلعب يومي الخميس أو الأحد، وقد تطول إصابته حتى عن ذلك".
جدير بالذكر أن أستون فيلا كان قد فاز في لقاء مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب البرازيلي لكأس العالم وللإعلان عن قائمته المشاركة في البطولة.
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