إيمري تشان عن حكم مباراة تشيلسي ودورتموند: متعجرف وارتكب فضيحة!

تهاني سليم
|
Chelsea Dortmund Can ArbitreGetty Images
E. Canتشيلسي vs بوروسيا دورتموندتشيلسيبوروسيا دورتمونددوري أبطال أوروبا

إيمري تشان لاعب بوروسيا دورتموند يتهم حكم مباراتهم مع تشيلسي بالتسبب في خروجهم من دوري الأبطال

وصف الألماني إيمري تشان، لاعب بوروسيا دورتموند، حكم مباراتهم مع تشيلسي بالمتعجرف الذي ارتكب فضيحة خلال اللقاء.

وأدار الهولندي داني ماكيلي مباراة تشيلسي مع ضيفه بوروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وفاز تشيلسي بهدفين ليصعد بعدما خسر ذهابًا بهدف.

واحتسب الحكم الهولندي ركلة جزاء لصالح تشيلسي أضاعها كاي هافيرتز، لكن داني أعادها بسبب خطأ في التنفيذ يحتج عليه لاعبو دورتموند لكن لاعب تشيلسي أعاد الكرة داخل الشباك ليصعد الفريق الإنجليزي لربع النهائي.

وقال تشان عقب المباراة مهاجمًا داني: "الحكم، كل ما حدث بسببه. كيف تعيد ركلة الجزاء الثانية من هذا الوضع كيف هذا؟".

وواصل اللاعب هجومه على الحكم "ما هذا الهراء. متعجرف طوال المباراة ومن هنا بدأ الأمر. خسرنا بشكل غير مستحق بسبب الحكم".

ولم يصمت إيمري بل قال بشكل واضح "لعبنا في ستامفورد بريدج؛ ربما كان خائفًا من الجماهير. لا أعرف".

ومن المحتمل أن يتعرض إيمري تشان لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسبب تصريحاته المسيئة للحكم.

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

13716 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

  • 62%دور الـ16
  • 14%ربع النهائي
  • 8%نصف النهائي
  • 16%النهائي
13716 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين