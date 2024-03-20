إيمريك لابورت يكشف الحقائق .. "أخلاق" كريستيانو رونالدو وسر انتقاله إلى النصر

لابورت يكشف مجموعة من الحقائق المهمة..

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كشف الإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع النصر السعودي، عن "سر" رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في الصيف الماضي.

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لابورت انضم إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من مانشستر سيتي، في عقد لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026؛ وذلك في صفقة قدرت قيمتها بـ27.5 مليون يورو.

وفي هذا السياق.. كشف لابورت في تصريحات مع "راديو ماركا"، عن أنه لعب في آخر موسمين مع مانشستر سيتي، في مركز الظهير وليس قلب الدفاع "المعتاد عليه".

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وأشار النجم النصراوي، إلى أنه شعر بـ"قلة أهميته" في الفريق الإنجليزي؛ خاصة بعد التعاقد مع عديد اللاعبين، في مركز قلب الدفاع، خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: "كل ذلك.. جعلني أقرر الرحيل عن مانشستر سيتي؛ خاصة أنني حققت كل الألقاب الممكنة مع الفريق الأول لكرة القدم".

وعن سر اختياره للنصر.. أوضح إيمريك لابورت، أنه حصل على بعض العروض الأوروبية، بعد قراره بـ"الرحيل" عن السيتزنس، ولكنها لم تكن على قدر طموحاته؛ لذلك فضل خوض تجربة جديدة في المملكة العربية السعودية.

وكذب لابورت في النهاية، العديد من الأحاديث المتداولة عن سوء أخلاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ قائلًا: "إنه شخص رائع، وكثير ما يُقال عنه غير حقيقي"، مشددًا على علاقته الممتازة معه.

SHAHID