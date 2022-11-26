إيكر كاسياس مرشح لجائزة أفضل صانع محتوى على "تيك توك"!

مواهب متعددة للحارس الأسطوري

يبدو أن الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد الأسطوري لا تقتصر مواهبه على حراسة المرمى في كرة القدم فحسب، بل إنه دخل سريعًا في أجواء وسائل التواصل الاجتماعي وبات من المؤثرين الحقيقيين.

فقد تم ترشيح كاسياس للقب "أفضل شخصية عامة" على مستوى منصة "تيك توك" في إسبانيا، كما أعلن اللاعب نفسه على تويتر.

Si me lo dices hace un año no me lo creo. Y aquí estamos…Nominado a los premios @TikTok_ES #ForYouFest!! Vaya aventura…Talento? Creatividad? Un cambio generacional? No sé qué han visto, pero ya que estamos, vamos a ganar!! 💪😂😎 pic.twitter.com/2eWP99sdsK — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 25, 2022

وقال كاسياس في تغريدة ساخرة: "إذا أخبرتني من عام واحد فقط فلم أكن لأصدق، وها نحن ذا نترشح لجائزة الأفضل في تيك توك، يا لها من مغامرة، الموهبة والإبداع والتغيير العام؟ لا أعرف ما رأوه ولكن بما أننا هناك فسوف نفوز".

وسيكون 1 ديسمبر موعدًا لتسلم الجوائز ومعرفة موقف كاسياس من هذا اللقب الغالي والجديد في مسيرته، إضافة إلى جوائز أخرى لصناع المحتوى الذين واكبت منشوراتهم انتشارًا كبيرًا، في خانة أفضل قصة مصورة وأفضل فيديو وأفضل أغنية.