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إيكر كاسياس مرشح لجائزة أفضل صانع محتوى على "تيك توك"!

أحمد جمال
4:30 م غرينتش+2 26‏/11‏/2022
Iker Casillas
مواهب متعددة للحارس الأسطوري

يبدو أن الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد الأسطوري لا تقتصر مواهبه على حراسة المرمى في كرة القدم فحسب، بل إنه دخل سريعًا في أجواء وسائل التواصل الاجتماعي وبات من المؤثرين الحقيقيين.

فقد تم ترشيح كاسياس للقب "أفضل شخصية عامة" على مستوى منصة "تيك توك" في إسبانيا، كما أعلن اللاعب نفسه على تويتر.

وقال كاسياس في تغريدة ساخرة: "إذا أخبرتني من عام واحد فقط فلم أكن لأصدق، وها نحن ذا نترشح لجائزة الأفضل في تيك توك، يا لها من مغامرة، الموهبة والإبداع والتغيير العام؟ لا أعرف ما رأوه ولكن بما أننا هناك فسوف نفوز".

وسيكون 1 ديسمبر موعدًا لتسلم الجوائز ومعرفة موقف كاسياس من هذا اللقب الغالي والجديد في مسيرته، إضافة إلى جوائز أخرى لصناع المحتوى الذين واكبت منشوراتهم انتشارًا كبيرًا، في خانة أفضل قصة مصورة وأفضل فيديو وأفضل أغنية.

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