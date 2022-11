إيكر كاسياس مرشح لجائزة أفضل صانع محتوى على "تيك توك"!

يبدو أن الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد الأسطوري لا تقتصر مواهبه على حراسة المرمى في كرة القدم فحسب، بل إنه دخل سريعًا في أجواء وسائل التواصل الاجتماعي وبات من المؤثرين الحقيقيين.

فقد تم ترشيح كاسياس للقب "أفضل شخصية عامة" على مستوى منصة "تيك توك" في إسبانيا، كما أعلن اللاعب نفسه على تويتر.

Si me lo dices hace un año no me lo creo. Y aquí estamos…Nominado a los premios @TikTok_ES #ForYouFest!! Vaya aventura…Talento? Creatividad? Un cambio generacional? No sé qué han visto, pero ya que estamos, vamos a ganar!! 💪😂😎 pic.twitter.com/2eWP99sdsK