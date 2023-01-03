إيقاف واقعة طفل التوحد؟ .. رونالدو يفجر مفاجأة عن مشاركته الأولى من النصر

رونالدو موقوف لمباراتين في الدوري الإنجليزي بعد تحطيم هاتف طفل عقب إحدى المباريات مع فريقه السابق مانشستر يونايتد

Shahid

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب النصر السعودي الجديد، عن أول مباراة سيشارك بها مع العالمي، في دوري روشن السعودي.

الدون وقع عقود انتقاله للعالمي قبل أيام، لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وأوضح رونالدو خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده النادي السعودي له الليلة، أنه جاهز للمشاركة مع النصر، في مباراته المقبلة، المقرر إقامتها بعد غدًا الخميس، أمام الطائي، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي.

تصريح الدون ينفي ما كان قد تردد في الصحافة الأجنبية حول أن عقوبة إيقافه لمباراتين من قبل لجنة الانضباط في الدوري الإنجليزي، بعد واقعة تحطيمه لهاتف طفل من أطفال التوحد، تعبيرًا عن غضبه عقب إحدى المباراة مع فريقه السابق، ستطبق عليه أينما حل.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 26 نقطة من 11 مباراة.

Shahid