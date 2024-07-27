إيقاف لمدة عام وخصم ست نقاط من تسعة.. توابع فضيحة التجسس الكندية في الأولمبياد!

عقوبات قاسية من الاتحاد الدولي لكرة القدم...

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع عقوبة قاسية، على منتخب كندا للسيدات، المشارك في أولمبياد باريس 2024، ومدربته بيفرلي بريستمان، بعد فضيحة التجسس على منتخب نيوزيلندا.

وكان المنتخب الكندي، قد تورط في قضية تجسس على تدريبات منتخب نيوزيلندا، قبل مواجهة المنتخبين في أولمبياد باريس، باستخدام طائرة "درون".

ووقع الاتحاد الدولي، عقوبة خصم ست نقاط، منتخب كندا، بالإضافة لتوقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف فرانك سويسري.

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كما أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إيقاف المدربة بيفرلي بريستمان، ومعها جوزيف لومباردي محلل الأداء، وجاسمين ماندر مساعدة المدرب لمدة عام من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.

جدير بالذكر أن المنتخب الكندي، للسيدات يشارك في المجموعة الأولى من أولمبياد باريس 2024، برفقة كل من نيوزيلندا، كولومبيا، بالإضافة إلى المنتخب الفرنسي المستضيف.