إيقاف لمدة عام .. قرار قوي في قضية حسان تمبكتي ضد الشباب رسميًا

تعرف على قرار لجنة الانضباط بشأن قضية حسان تمبكتي

SHAHID

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، قرارًا قويًا بشأن قضية المدافع حسان تمبكتي المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي الهلال من الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وكان ماجد بن عبد الله المرزوقي مدير الاحتراف بنادي الشباب، قد كشف عن تلقيه تهديدات من لجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودية، لإدخال بيانات صفقة انتقال تمبكتي إلى الهلال، على نظام الانتقالات المحلية، دون مراجعة أو تدقيق، ليستغيث بوزير الرياضة، ليتم تصعيد الأمر إلى لجنة الانضباط.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف ماجد المرزوقي عن المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكشفت اللجنة عن أن المرزوقي نشر بيان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تضمن إثارة الرأي العام والإساءة والاتهام تجاه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين واتحاد الكرة السعودي، ليتم تحديد موعدًا لجلسة استماع له.

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وبذلك يتم غلق ملف قضية حسان تمبكتي، بعدما تسبب المرزوقي في أزمة ليس لها أساس من الصحة، وفقًا لما ذكره بيان لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي.

SHAHID