إيقاف لقاء ألمانيا والدنمارك في يورو 2024 بسبب البرق وسوء الأحوال الجوية

المواجهة توقفت بسبب الأمطار الغزيرة

قرر حكم مباراة ألمانيا ضد الدنمارك في دور الـ16 ضمن منافسات يورو 2024، إيقاف المباراة في الدقيقة 32 من زمن المباراة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتقام المباراة على ملعب سيجنال إيدونا بارك، الخاص بنادي بوروسيا دورتموند، حيث تراكمت المياه على سقف الملعب، وتساقطت كالشلالات على الجماهير.

وبعد أن لاحظ حكم المباراة غزارة الأمطار وأيضًا وجود برق ورعد في السماء، أوقف اللقاء وقام باصطحاب الفريقين إلى خارج أرضية الملعب.

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وتم استئناف المباراة بشكل طبيعي، بعد أن هدأت أجواء الطقس نسبيًا، ليستكمل الفريقين المواجهة.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من تلك المواجهة، أمام الفائز من لقاء إسبانيا ضد جورجيا، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الأحد.