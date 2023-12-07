إيقاف عبد الرزاق حمد الله .. ونجم الاتحاد يغيب عن كأس العالم للأندية

ضربات جديدة لنادي الاتحاد

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"صدمتان" تعرض لهما الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال المباراة أمام ضمك، مساء اليوم الخميس.

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الاتحاد خسر (1-3) أمام ضمك، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وتحصل المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم العميد الاتحادي، على كارت أصفر في الدقيقة 68 من عمر المباراة أمام ضمك؛ وهي الرابعة له بمسابقة الدوري، في الموسم الرياضي الحالي.

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وبالتالي.. تأكد إيقاف حمد الله، لمدة مباراة واحدة في مسابقة الدوري؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليغيب عن مواجهة الفريق الاتحادي أمام الرائد.

وعلى جانب آخر.. يبدو أن الإيطالي لويز فيليبي، قلب دفاع نادي الاتحاد، "سيغيب" عن بطولة كأس العالم للأندية 2023؛ بعد إصابته في العضلة الخلفية أمام ضمك.

وحسب ناصر القحطاني، مراسل شبكة قنوات "SSC"، أثبتت الفحوصات الأولية التي خضع لها فيليبي، أنه يحتاج إلى فترة علاج؛ لمدة أسبوعين على الأقل، ما يعني غيابه عن المونديال، على أن يتم حسم الأمور رسميًا، غدًا الجمعة.

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