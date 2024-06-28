إيقاف سكالوني والاستقرار على بديله في مواجهة الأرجنتين ضد بيرو

إيقاف مدرب الأرجنتين...

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، عن إيقاف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، لمدة مباراة واحدة ضمن مباريات التانجو، في بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويأتي قرار اتحاد أمريكا الجنوبية، بإيقاف المدرب الأرجنتيني، لمدة مباراة واحدة، بسبب تأخره في الدخول إلى الملعب بالشوط الثاني، أمام كل من كندا، وتشيلي، وبهذا يغيب سكالوني عن مباراة منتخب بلاده القادمة أمام بيرو.

ومن المنتظر أن يختتم المنتخب الأرجنتيني، مبارياته في دور مجموعات كوبا أمريكا، فجر يوم غد، امام بيرو، بعد الفوز على كندا بهدفين دون رد، ثم الفوز على تشيلي بهدف نظيف.

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ومن المنتظر أن يقود بابلو إيمار، المنتخب الأرجنتيني في المباراة القادمة أمام بيرو، بعد منع سكالوني من التواجد على أرضية على الملعب.

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني، ضمن تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة، ولكنه سيدخل اللقاء القادم وعينه على النقاط كاملة لتأكيد تأهله متصدرًا الترتيب.