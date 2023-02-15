إيقاف تاليسكا لمدة عام؟ القانون يحسم الأمر

تاليسكا اتهم الهلال بالانتصار عن طريق مساعدة الحكام

كشف القانوني أيمن الرفاعي، عن موقف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، من الإيقاف بسبب الإساءة إلى نادي الهلال.

الهلال تقدم بشكوى ضد تاليسكا إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، بعد ظهوره في فيلم وثائقي تم بثه عبر منصة شاهد، أكد خلاله على أن الهلال يحتاج دائمًا لمساندة الحكام لتحقيق الانتصارات.

وقال الرفاعي عبر برنامج "في المرمى": "في لائحة الانضباط تحدثت المادة 42 عن التقادم بإسهاب، والفقرة الأولى تكلمت عن سقوط المخالفة بالتقادم إذا حدثت أثناء المباراة بـ30 يومًا وإذا كانت خلاف ذلك بـ90 يومًا".

واستطرد قائلًا: "المخالفة هذه لم تحدث داخل الملعب، ولذلك ننتقل إلى الفقرة الثانية أي خارج الملعب، وبالتالي تسقط بعد 90 يومًا".

واختتم الرفاعي تصريحاته قائلًا: "الفيلم الوثائقي بث في شهر أغسطس الماضي، يعني تقريبًا أكثر من 6 أشهر وبالتالي سقطت بالتقادم ولا يُمكن النظر فيها".