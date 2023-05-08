"إيقاف الدوري السعودي" .. النصر يهدد حلم الاتحاد بقرار عاجل

جول العربي
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Luiz Gustavo e Bruno Henrique disputam bola em jogo entre Al-Nassr e Al-Ittihad, pelo Campeonato Saudita 2023Getty Images
النصرالإتحادالهلالدوري روشن السعودي

"إيقاف الدوري السعودي".. قرار مرتقب يصدم الاتحاد، قد يتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة، بعد تصعيد نادي النصر، لقضية الموسم.

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قرر مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، "تصعيد" قضية النجم الدولي محمد كنو، متوسط ميدان الهلال؛ بالتزامن مع مراحل الحسم، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

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النصر كان قد قدّم شكوى رسمية؛ للحصول على نقاط مباراته أمام الهلال "كاملة"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري؛ بحجة مشاركة كنو، قبل انتهاء فترة إيقافه.

وأعلن الإعلامي الرياضي مانع العرجاني، اتخاذ الإدارة النصراوية، قرارًا بتقديم "استئناف معجل"، إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ بعد رفض الشكوى، ووصول الحيثيات إلى النادي.

وكشف العرجاني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن النصر، سيحصل على حكم، بحصد نقاط مباراته أمام الهلال "كاملة"، أو على الأقل "إيقاف" بعض جولات الدوري؛ لحين إصدار القرار النهائي في الاستئناف.

وحصول العالمي على نقاط مباراة الهلال "كاملة"، قد يهدد تتويج نادي الاتحاد، بلقب دوري روشن السعودي، في الموسم الحالي، وذلك بعد انتظار 14 سنة كاملة؛ حيث يفصل بين الفريقين 3 نقاط فقط، في سلم الترتيب.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ59 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن النصر "الوصيف".

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