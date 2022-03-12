إيفرا لا ينسى .. دموع سواريز تثير إعجاب الفرنسي

علاقة متوترة بين النجمين

تفاعل النجم الفرنسي باتريس إيفرا مع خروج منتخب الأوروجواي ونجمه لويس سواريز من كأس العالم عقب أحداث الجمعة المثيرة.

وفازت الأوروجواي بهدفين نظيفين على غانا، ولكن هدف متأخر من كوريا الجنوبية جعلها تفوز على البرتغال وتنتزع بطاقة الترشح للدور التالي.

وأبدى إيفرا إعجابه بصورة على إنستجرام يظهر فيها سواريز باكياً عقب اللقاء الذي لم يكن كافياً فيه مساهمته بهدفي بلاده.

ويمتلك الثنائي علاقة متوترة منذ اتهام الفرنسي للنجم الأوروجوياني بالعنصرية في 2011 عقب لقاء بين مانشستر يونايتد وليفربول.

ورغم عدم اعتراف سواريز بالواقعة، ولكن تم إيقافه وقتها من قبل الاتحاد الإنجليزي لثمان مباريات، وتغريمه 40 ألف جنيه استرليني.