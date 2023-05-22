إيفان راكيتيتش: فوز لاعب كرواتي بدوري أبطال أوروبا؟ مانشستر سيتي لديه رودري!

نجم إشبيلية الإسباني يكشف عن رأيه في المواجهة المرتقبة بين إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا..

يرى الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم نادي إشبيلية الإسباني أن مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 بين مانشستر سيتي وإنتر، تميل الأفضلية فيها لصالح الفريق الإنجليزي.

راكيتيتش أجرى مقابلة مع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية للحديث عن مباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي 2022-23، لكن الحديث انتقل إلى كرة القدم الإيطالية بشكل عام، ونهائي دوري الأبطال.

وقال راكيتيتش في تصريحاته: "أعتقد أن مانشستر سيتي هو المرشح بلا شك، لكنهم لن يكونوا في نزهة، عليهم الحذر من المفاجآت، لأن إنتر فريق ممتاز".

وأضاف: "المباراة ستكون نسبة التفوق فيها 55 إلى 45، بحد أقصى 60 إلى 40 لصالح مانشستر سيتي، ستكون مباراة متكافئة ومتوازنة للغاية، إنتر منافس معقد للإنجليز".

راكيتيتش تطرق إلى الحديث عن إحصائية مثيرة للاهتمام، والتي تُظهر أن لاعبًا كرواتيًا فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر عشر سنوات، مع امتلاك إنتر لمواطنه مارسيلو بروزوفيتش، وعدم وجود أي لاعب كرواتي في مانشستر سيتي.

وقال راكيتيتش: "هذا فخر كبير لي ولبلدي الذي يصل تعداد سكانه إلى أربعة ملايين نسمة، أتمنى أن يؤكد صديقي بروزوفيتش هذا التقليد".

لكن الكرواتي قال في ختام تصريحاته: "لكن أيضًا لا يجب أن ننسى أن هناك لاعبًا إسبانيًا حصل على لقب دوري أبطال أوروبا في آخر 10 سنوات، ورودري الآن في مانشستر سيتي، المباراة في تركيا ستكون فاصلة حقًا".