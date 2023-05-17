إيفان توني في ورطة .. نجم برينتفورد يتلقى عقوبة مغلظة لانتهاك قواعد المراهنات

يبدو أن النجم المتألق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيعاني كثيرًا..

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف إيفان توني مهاجم نادي برينتفورد لمدة ثمانية أشهر، لخرقه قواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد.

صحيفة "جارديان" الإنجليزية أكدت أن العقوبات المفروضة على توني جاءت من قبل لجنة تنظيمية مستقلة عقدت جلسة استماع شخصية مع اللاعب.

وحسب الصحيفة فإن العقوبة لا تقتصر فقط على الإيقاف الطويل، حيث تم تغريم إيفان توني بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني، وتحذيره بشأن تكرار السلوك ذاته في المستقبل.

وحسب التقرير، فإن إيقاف توني يمتد حتى 16 يناير 2024، لكن يمكنه العودة إلى التدريب مع ناديه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من الإيقاف، أي من 17 سبتمبر 2023.

وتم اتهام توني بارتكاب 262 مخالفة لقواعد المراهنات في الاتحاد الإنجليزي ما بين 25 فبراير 2017 و23 يناير 2021، سحب الاتحاد الإنجليزي 30 من هذه التهم.