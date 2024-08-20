"سيهدر مسيرته في السعودية" .. تحذير شديد اللهجة لتوني من الانتقال إلى الأهلي!

يؤمن بأن مسيرته في ذروتها

حرص كريس سوتون لاعب أستون فيلا وتشيلسي وبلاكبيرن السابق، على تحذير المهاجم الإنجليزي إيفان توني من الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

نادي الأهلي السعودي تقدم بعرض رسمي قيمته 35 مليون جنيه استرليني لضم توني ولكنه قوبل بالرفض، ومن المتوقع عودته بعرض جديد تتراوح قيمته بين 45 إلى 50 مليونًا، وهو المبلغ الذي قد يقبله برينتفورد.

سوتون الذي سبق له الحصول على الدوري الإنجليزي مع بلاكبيرن قال لراديو "بي بي سي 5 لايف":"أعتقد أن السعودية أمر مرفوض في هذه المرحلة من مسيرته، لقد أثبت نفسه في الدوري الإنجليزي ويمتلك كل الصفات للنجاح فيه، قام بتطوير نفسه فنيًا وبدنيًا وأسلوبه أصبح أكثر شمولية في الملعب".

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وأضاف:"يمكنه الحصول على أموال العالم كله، ولكن توني الآن في ذروة مستواه وأود أن أراه يبقى في البريميرليج، أنا نفسي كنت سأنتقل للسعودية عندما كان عمري 35 سنة ولكني لم أذهب إلى هناك".

وتابع:"من وجهة نظر كروية بحتة، سيهدر مسيرته لو ذهب إلى السعودية، مانشستر يونايتد بدون مهاجم في هذه اللحظة وهو الرجل المناسب لهم بكل تأكيد".

يذكر أن توني نجح في تسجيل 72 هدفًا في 141 مباراة لعبها مع برينتفورد، وتمكن من كسر حاجز الـ20 هدفًا في الدوري الإنجليزي بموسم 2022/2023.