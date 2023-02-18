إيطاليا تطالب البرازيل رسميًا بحبس روبينيو 9 أعوام!

نجم ميلان السابق ارتكب فعلًا استوجب عقوبة كبيرة في إيطاليا

طالبت السلطات القضائية الإيطالية نظيرتها في البرازيل بتنفيذ الحكم الصادر على البرازيلي روبينيو لاعب إي سي ميلان السابق ومنتخب البرازيل بقضاء تسع سنوات في الحبس نظرا لاتهامات طالته تتعلق باغتصاب جماعي لفتاه ألبانية في العام 2013.

وكان روبينيو قد حكم عليه بالحبس تسع سنوات ولكنه لم ينفذ هذا الحكم لأنه كان في البرازيل حيث لا يوجد اتفاق بين السلطات في البلدين يتعلق بتنسيق الأحكام القضائية الصادره في أي منهما.

ما تم تقييد روبينيو منه هو السفر إلى إيطاليا وبعض الدول التي تملك ذلك التنسيق القضائي بتسليم الأشخاص المحكوم عليهم في إيطاليا إلى السلطات فيها.

يذكر أن روبينيو كان قد اتهم بالاغتصاب الجماعي للفتاة الألبانية في 2013 والتي كانت تحتفل بعيد ميلادها في مدينه ميلانو حيث كان يلعب النجم البرازيلي في ذلك الوقت.

ولا يتوقع أن يحدث شيء في هذه المرة لروبينيو، لأن السلطات الإيطالية ليست المرة الأولى التي تطالب فيها بالأمر ذاته، بل كانت لها عديد المحاولات لتنفيذ الحكم في البرازيل، آخرها في سبتمبر 2022.