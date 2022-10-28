إيطاليا بديل تونس في كأس العالم؟ تهديد فيفا يفتح باب العودة!

هل يحصل المنتخب الإيطالي على فرصة جديدة؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن إمكانية استدعاء المنتخب الإيطالي وتوجيه الدعوة له من أجل المشاركة في كأس العالم القادم بقطر ٢٠٢٢.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو مونتي كارلو"، والتي ألمحت إلى أن تهديد منتخب تونس بالاستبعاد من البطولة قد يؤدي إلى توجيه الدعوة إلى فريق جديد.

استبعاد المنتخب التونسي سيعني أن المجموعة الرابعة ستكون مكونة من فرنسا والدنمارك بالإضافة إلى المنتخب الأسترالي الذي صعد عن طريق الملحق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد هدد بإيقاف النشاط الكروي في تونس وحرمان الأندية والمنتخبات من أي مشاركة عالمية أو إقليمية بسبب تصريحات وزير الشباب والرياضة كمال دقيش.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطال كان قد ودع ملحق تصفيات كأس العالم بعد الخسارة أمام مقدونيا الشمالية بهدف نظيف.