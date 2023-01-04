إيدي هاو يكشف حقيقة بند إعارة رونالدو لنيوكاسل

مدرب الماكبايز يرد على كل التقارير التي انتشرت الفترة الأخيرة

Shahid

نفى إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، كل التكهنات التي أثيرت في الفترة الأخيرة حول انتقال كريستيانو رونالدو إلى الفريق على سبيل الإعارة.

رونالدو تم تقديمه بشكل رسمي كلاعب لنادي النصر السعودي، وظهرت بعض التقارير التي أكدت أن عقد اللاعب مع فريقه الجديد يحتوي على بند يجعله ينضم إلى نيوكاسل.

وأشارت التقارير إلى أن هذا البند يمكن تفعيله في حالة تأهل الماكبايز إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن إيدي هاو نفى ذلك بعد تعادل فريقه أمام آرسنال 0/0 بالجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال هاو في تصريحات للصحفيين:"نتمنى لرونالدو كل التوفيق في مشروعه الجديد ولكن هذه الأنباء غير صحيحة".

يذكر أن نيوكاسل يمر بانطلاقة مبهرة في الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثالث بـ35 نقطة، بفارق 9 نقاط عن آرسنال المتصدر.

Shahid