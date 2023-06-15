إيدرسون يُلمح لرحيل جوندوان .. لكن إلى السعودية أم برشلونة؟

أين سيلعب إلكاي جوندوان في الموسم القادم؟

لمح إيدرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي إلى رحيل إلكاي جوندوان قائد الفريق السماوي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

جوندوان انتهى تعاقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري الذي ساهم فيه بتحقيق الفريق لثلاثية تاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).

إيدرسون تحدث إلى وسائل الإعلام الإسبانية خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الودية التي ستجمع منتخب البرازيل بغينيا على استاد كورنيلا البرات الخاص بنادي إسبانيول.

ويُشاع كثيرًا اهتمام نادي برشلونة بلاعب الوسط الألماني، وعبّر حارس المرمى البرازيلي عن رغبة الفريق في الاحتفاظ به.

وقال إيدرسون لمراسل صحيفة "سبورت" الإسبانية: "آمل أن يتخذ إلكاي أفضل قرار بالنسبة له ولعائلته، آمل أن يستمر في مانشستر سيتي، إنه قائدنا ولاعب مهم جدًا، لم أتحدث معه عن مستقبله، ولكنني واثق من أن منزله العام المقبل سيكون في سيتي".

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مصدر اهتمام للعديد من الأندية السعودية التي ترغب بالتعاقد معه بينما يوجد رغبة لمانشستر سيتي في تمديد عقده -الذي ينتهي في 30 يونيو-، وسيلعب قرار اللاعب دورًا حاسمًا في مستقبله.