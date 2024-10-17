3 أسماء مرشحة لخلافة العبقري .. إيدرسون يفصح عن خطة مانشستر سيتي لعصر ما بعد جوارديولا!

"النادي الإنجليزي لديه بالفعل المدير التالي في ذهنه"

ألمح البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، إلى أن إدارة النادي السماوي لديها خطة واضحة للإعلان عن خليفة المدير الفني بيب جوارديولا، حال رحيله بنهاية الموسم.

وينتهي عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي في صيف العالم المقبل، لكن هناك تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية استمرار المدرب الإسباني لموسم آخر، إذا تم الاتفاق بينه وبين إدارة السيتي على التجديد.

إيدرسون الذي ارتبط اسمه في الصيف الماضي بالرحيل إلى الدوري السعودي، تحدث في تصريحات نشرتها صحيفة "تايمز"، قائلًا: "مستقبلي ليس مرتبطًا بمصير جوارديولا على الإطلاق، مانشستر سيتي نادٍ منظم ويدار بشكل جيد، ولديه مديرون عظماء ومدير تنفيذي رائع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أعتقد أن النادي لديه بالفعل المدير التالي في ذهنه، حتى اليوم الذي يقرر فيه بيب الرحيل، وسوف يحاولون اتباع نفس خط العمل".

وتابع إيدرسون: "بالطبع رحيله سيكون خسارة كبيرة، نحن نتحدث عن أفضل مدير فني في العالم، لكنني أرى ناديًا مستعدًا جيدًا حقًا لعصر ما بعد بيب".

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن هناك 3 مرشحين لخلافة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، حيث يبرز مدرب سبورتنج لشبونة روبن أموريم، في المرتبة الأولى لتولي المنصب بعد الإعلان عن انتقال صديقه المقرب هوجو فيانا إلى السيتي كمدير لكرة القدم في الصيف.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن ضمن المرشحين لهذه المهمة، في ظل ما قدمه مع النادي الألماني، بينما يعتقد جوارديولا نفسه أن لاعبه السابق فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، سيكون مدربًا لمانشستر سيتي في المستقبل.