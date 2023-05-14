إيجور كورونادو للهلال وميشايل للاتحاد .. الصفقة التبادلية الأنجح في الدوري السعودي

الهلال يُواجه الاتحاد مساء بعد غدٍ الثلاثاء

shahid

لم يجد الهلال صانع الألعاب الذي يحلم به في البرازيلي ماتيوس بيريرا، الذي جعله أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي حين ضمه من وست بروميتش ألبيون صيف 2020 مقابل 18 مليون يورو تقريبًا، ولذا كانت النهاية الحتمية رحيله عن الفريق بالإعارة في يناير الماضي.

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الهلال اعتاد مؤخرًا اللعب بطريقة 4-2-3-1 وبالاعتماد على صانع لعب يُدير المنطقة الهجومية بالرؤية والتمرير والتحرك الجيد بين الخطوط، صانع لعب يُساعد دفاعيًا عند الحاجة ويتحول إلى جناح أو مهاجم متقدم في بعض الأحيان، وقد اعتمد مدربه رامون دياز على عدة أسماء مثل سلمان الفرج ومحمد كنو وسالم الدوسري بعد بيريرا لكن لم ينجح أي منهم بالصورة المطلوبة.

الهلال يحتاج لصانع لعب في الموسم القادم، والنادي سيبحث عن واحد بالتأكيد خلال سوق الانتقالات الصيفي، فلم لا يتحرك باتجاه إيجور كورونادو نجم الاتحاد وأحد أفضل صناع اللعب في منطقة الخليج العربي منذ وصلها موقعًا للشارقة الإماراتي عام 2018.

صاحب الـ30 عامًا وخلال 50 مباراة مع الاتحاد في جميع البطولات بصم على 33 هدفًا، أحرز 10 وصنع 23، وقد أبدى مرونة كبيرة في اللعب في عدة مراكز بجودة جيدة جدًا، لعب في ثلاثي الوسط والجناح الأيسر والمهاجم المتحرك وصانع اللعب، يمتلك من المهارة الفردية والقدرة على التمرير والمراوغة والتسديد واللمسة الأخيرة الناجحة ما يجعله الخيار الأفضل للهلال، وأضف لكل هذا انسجامه مع أجواء الدوري السعودي ونجاحه به مما يعطي ضمانات أكثر.

حصول الهلال على كورونادو ليس صعبًا، ذلك لأن اللاعب لا يُعد من اللاعبين غير القابلين للمساس في الاتحاد وللمدرب نونو سانتو، ليس بسبب جودته أو مستواه، بل لأنه ليس اللاعب الأفضل لطرق لعب وأسلوب المدرب البرتغالي.

سانتو يلعب بطريقة 3-4-3 أو 3-5-2 وهنا لا مكان لصانع لعب، ومؤخرًا بدأ يلعب بطريقة لعب 4-2-3-1 وهنا مركز صانع الألعاب خلف المهاجم محجوز للبرازيلي رومارينيو الذي يؤديه بأسلوب مختلف عن كورونادو لكنه ناجح تمامًا، ولذا يضطر لاعب الشارقة السابق للعب في الجناح الأيسر أو الوسط .. شيء ظهر تمامًا أنه لا يُناسبه.

لكن، ما الذي يُمكن أن يُقدمه الهلال للاتحاد ليُقنعه بالتخلي عن كورونادو، المال؟ لا أظن لأن اللاعب يبقى نقطة قوة كبيرة للعميد ومن الصعب أن يقبل الجمهور بانتقاله لأحد المنافسين المباشرين محليًا وقاريًا.

الهلال بحاجة لتقديم شيء أكبر، وباعتقادي أنه يمتلكه وهو الجناح البرازيلي ميشايل، والذي أراه أكثر من مناسب للعب مع الاتحاد والتألق هناك.

سانتو يُفضل تمامًا استخدام جناح مهاري يمتك لمسة جيدة أمام المرمى ليستطيع اللعب كمهاجم، كما يُحب تبديل المراكز والأدوار بين عناصر الهجوم، وميشايل مثالي لتلك الأفكار، وما يساعده امتلاكه لحماس وجرينتا كبيرة ظهرت تمامًا في أدائه مع الهلال خاصة في المباريات الأخيرة من الموسم.

ميشايل لاعب ممتاز في الهلال لكن يُمكن تعويضه بجناح آخر، وقد رأينا أنه لم يدخل التشكيل الأساسي سوى في المرحلة الأخيرة من الموسم، لذا التضحية به مقابل ضم صانع ألعاب بجودة وقيمة كورونادو يبدو ثمنًا مناسبًا تمامًا.

خلاصة الأمر أن المقارنة بين ميشايل وكورونادو على صعيد الأجنحة تشهد تفوق الأول بينما على صعيد صناعة اللعب ينتصر الثاني، ولذا وبناءً على حاجة الاتحاد لجناح حقيقي واحتياج الهلال لصانع ألعاب ممتاز نجد أن صفقة تبادلية بين اللاعبين ستكون الأنجح للفريقين.

Shahid