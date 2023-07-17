إيجالو يكشف سرًا مثيرًا .. ويؤكد: ليونيل ميسي سبب رحيلي عن الهلال

أوديون إيجالو يكشف سرًا مثيرًا بعد رحيله عن نادي الهلال

فجّر النجم النيجيري أوديون إيجالو، مفاجأة من العيار الثقيل، عن سبب رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

إيجالو انضم إلى الهلال، في يناير من عام 2022، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ ولمدة موسم ونصف، حيث انتهى عقده رسميًا في 30 يونيو الماضي، دون تجديد.

وكشف إيجالو في تصريحات مع الإعلامي أوما أكاتوجبا، عن أن رحيله عن الزعيم الهلالي؛ جاء بسبب اقتراب النادي من التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وقتها.

وأكد النجم النيجيري، على أن ميسي كان من المقرر أن ينضم إلى الهلال، بضعف راتب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع نادي النصر؛ قائلًا: "لذلك لم يتم تجديد عقدي".

وأعرب أوديون إيجالو، عن صدمته من تغيير ليو قراره، وتراجعه عن الانتقال إلى نادي الهلال، وتفضيله الانضمام إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي، براتب أقل بكثير من ما كان سيحصل عليه في السعودية.

جدير بالذكر أن إيجالو البالغ من العمر 34 سنة، سجل 43 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال 60 مباراة رسمية مع الفريق الهلالي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.