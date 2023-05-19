إيجالو وفييتو .. الهلال وفن إهدار الوقت والفرص!

الهلال هزم ضمك بصعوبة في دوري روشن

shahid

ماذا يريد الهلال من المباريات المتبقية في موسمه؟ سؤال سهل وإجابته أسهل .. يُريد استغلالها لإجابة بعض الأسئلة وحسم بعض الملفات المعلقة قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يأمل الجميع أن يكون انطلاقة جديدة للزعيم نحو منصات التتويج.

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تلك الأسئلة والملفات لا تخص بالطبع المدرب رامون دياز لأن أمره حُسم بالفعل، بل بعض اللاعبين الذين تدور حولهم الشكوك وتُطرح الأسئلة حول جدوى بقائهم مع الفريق من عدمها، وتلك المجموعة من اللاعبين لا تضم بالتأكيد الثنائي أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو لأن مستقبلهما وحسب كل المصادر المتابعة لم يعد محل شك بل تأكد رحيلهما عن عملاق الرياض بنهاية عقديهما في يونيو القادم.

إن وضعت كل تلك المعطيات أمام فهد المفرج المسؤول عن ملف كرة القدم في الهلال، وليس بالطبع إيميليانو دياز الذي لا يلعب إلا دورًا ثانويًا في ذلك المشهد الأخير من فيلم موسم 2022-2023، تجد أن المفترض أن تُمنح الفرصة في الملعب خلال المباريات الأخيرة للاعبين الذين لم يُحسم مستقبلهم بعد والذين هم بحاجة لفرصة لإثبات الذات وكذلك الإدارة بحاجة لفرصة لرؤيتهم على أرض الملعب، مثل صالح الشهري ومحمد جحفلي وغيرهم.

أي مجموعة من اللاعبين أحق بتلك الفرصة من إيجالو وفييتو الذين حُسم أمرهم بالفعل ولن يُضيف وجودهم في الملعب الآن أي شيء للهلال، بل هو إهدار للوقت والفرص على النادي للاستفادة من تلك المباريات في غلق بعض الملفات المعلقة.

رأينا جميعًا المستوى الذي ظهر به إيجالو اليوم وقد تحدث العديد من النقاد الرياضيين حول تأثره سلبًا برحيله عن الفريق وعدم تجديد عقده، ولم يكن فييتو أفضل حالًا منه، وصراحة لا يُمكن لوم اللاعبين أبدًا لأنهما يعلمان أن مهما بذلا من جهد سيكون مهدرًا ودون فائدة لأن مستقبلهما أصبح بالفعل خارج الهلال.

المفرج يجب أن يُصارح اللاعبين المنوي الاستغناء عنهم بنهاية الموسم ويُبلغ دياز بإخراجهم من حساباته للمباريات الثلاثة الأخيرة في الموسم، وأن تُمنح الفرصة لأولئك الأحق بالوقت والفرصة على الملعب.

Shahid