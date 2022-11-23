إيجالو إلى البليهي : حتى ميسي صُدم من جنونك!

المهاجم النيجيري يداعب نجم الأخضر على إنستجرام

قرر أوديون إيجالو لاعب الهلال السعودي، الاحتفال مع نجوم الأخضر بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في كأس العالم.

فريق المدرب هيرفي رينارد، قلب الطاولة على منتخب التانجو، بعد تحويل التأخر بهدف لليونيل ميسي إلى انتصار بثنائية لصالح الشهري وسالم الدوسري.

علي البليهي لفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مستواه من ناحية ولقطته الشهيرة مع ميسي من ناحية أخرى، وصرامته في التعامل مع نجم باريس سان جيرمان.

وقال إيجالو عبر ستوري على موقع "إنستجرام":"البليهي هو اللاعب الأكثر جنونًا من بين من لعبت معهم أو ضدهم".

وأضاف النيجيري:"ميسي كان يقول لنفسه من هذا المجنون؟ الشيء المضحك أنه لا يتحدث الإنجليزية بشكل جيد".

يذكر أن فوز السعودية يضعها في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفها كل من بولندا والمكسيك بنقطة واحدة، ثم الأرجنتين بلا نقاط.