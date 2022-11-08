إيتو: الكاميرون ستهزم المغرب في نهائي كأس العالم قطر 2022

توقع بطولة مختلفة للقارة السمراء

يؤمن النجم الكاميروني صامويل إيتو بحظوظ بلاده والمنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2022 بقطر، ولكن يبدو أن طموحه فاق كل الحدود.

القارة السمراء تشارك بـ5 منتخبات كالعادة في المونديال، بظهور كل من السنغال، الكاميرون، تونس، المغرب وغانا بالمسابقة التي تبدأ في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري.

ويرى إيتو الذي يعمل حاليًا كرئيس للاتحاد الكاميروني، أن منتخب بلاده يمكنه الفوز بكأس العالم، ويتوقع مواجهة نظيره المغربي في النهائي، بالإضافة لتأهل السنغال وغانا وتونس إلى دور الـ16.

وقال نجم برشلونة وإنتر السابق في تصريحات لـ"Ouest France":"المنتخبات الإفريقية مستعدة للفوز بكأس العالم، لطالما كانت إفريقيا لديها القدرة على الظهور بشكل رائع في المونديال، لكننا لم نظهر أفضل وجوهنا حتى الآن".

وأضاف:"الفرق الإفريقية اكتسبت على مر السنين المزيد والمزيد من الخبرة، وأعتقد أن هذه المرة لن يكون الهدف هو المشاركة فقط بل تحقيق البطولة".

جدير بالذكر أن أبرز إنجازات القارة الإفريقية في المونديال، كان تأهل الكاميرون إلى ربع النهائي في 1990 وتأهل السنغال وغانا إلى نفس الدور في 2002 و2010 بالترتيب.

وتلعب الكاميرون مباراتها الأولى في مونديال قطر يوم 24 نوفمبر أمام سويسرا، بالمجموعة التي تضم كذلك كل من البرازيل وصربيا.