"إهدار للمال" .. هجوم قوي على بايرن ميونخ بسبب صفقة هاري كين!

هجوم قوي على بايرن ميونخ بسبب نجم توتنهام!

هاجم تقرير صحفي اليوم الأربعاء، مفاوضات نادي بايرن ميونخ مع هاري كين، نجم فريق توتنهام لضمه إلى صفوفهم هذا الصيف مقابل مبلغ مالي ضخم.

ويسعى نادي بايرن ميونخ، بكل الطرق للتعاقد مع هاري كين، هذا الصيف رغم رفض توتنهام أكثر من عرض لرحيل اللاعب.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" فإن عرض بايرن ميونخ بضم كين مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، هو إهدار للمال العام، ويرى الصحفي رايموند هينكو، أنه لا ينبغي على بايرن زيادة عرضه المادي لشراء كين بعد أن رفض توتنهام عرض العملاق البافاري الأخير.

وذكرت الصحيفة أن كين، البالغ من العمر 30 عامًا مستعد لدفع حوالي 20 مليون جنيه إسترليني لشراء نفسه والعام الأخير في عقده مع توتنهام وحسم انتقاله إلى بايرن ميونخ.

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ويصر رئيس توتنهام دانييل ليفي، على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل للسماح للمهاجم بالرحيل.

وسخر الكاتب الصحفي من كين وحركته المعتادة بذراعه عند اعتراضه على خطأ ما في المباريات، وقال أنه لا يجيد التصرف أمام المرمى ولن يعوض رحيل نجم الفريق السابق روبرت ليفاندوفسكي.

وكانت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" قد ذكرت أن كين مستعد لتوقيع عقد جديد مع توتنهام إذا انهار انتقاله إلى بطل ألمانيا.