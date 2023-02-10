إهانة ميسي تتحول إلى جملة ترحيبية لفيخورست في مانشستر يونايتد!

"ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟"

أصبحت جملة "ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟" ذات شهرة عالمية بعد أن قالها ليونيل ميسي أيقونة منتخب الأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان خلال مقابلة ما بعد مواجهة راقصي التانجو وهولندا موجهًا حديثه إلى فاوت فيخورست مهاجم الطواحين الحمراء ومانشستر يونايتد.

ميسي نطق بلهجته الأرجنتينة "كيو ميراس، بوبو؟" والتي تعرب إلى "ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟" في مشهد سيبقى عالقًا في الأذهان للأبد، وربما يكون ميسي أعلن بعد ذلك أنها لم تكن لحظة يفتخر بها، على الرغم من أنها لحظة من غير المرجح أن ينساها نظرًا لأن أطفاله يرددون له كثيرًا، ومن غير المحتمل أيضًا أن ينسى فيخورست ذلك في أي وقت قريب أيضًا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية عندما وصل المهاجم الهولندي إلى مانشستر يونايتد، خاطبه زميل ميسي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز باسم "بوبو" للترحيب به في فريقه الجديد، بينما تقبله فيخورست بصدر رحب.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن كلمة "بوبو" أصبحت كترحيب للاعب الهولندي، للتحول من معناه الأصلي "الأحمق" إلى لقب أو مزحة بين المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا وزملائه في الشياطين الحمر.

الجدير بالذكر أن فيخورست انضم إلى مانشستر يونايتد معارًا من بيرنلي بعد فسخ إعارته مع بشكتاش، وخاض سبع مباريات مع كتيبة المدرب إريك تين هاج وسجل هدف وحيد.