إهانة للنصر؟ عبد الرزاق حمد الله يكشف لأول مرة سبب تجديده للاتحاد على "بياض"

تصريح خطير من المهاجم المغربي أغضب النصراويين منه معتبرين إياه إهانة لمسؤولي ناديهم

shahid

لم يترك المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، النصراويين يعيشون مرارة التعادل أمام الخليج الليلة، وزاد عليهم بتلميح قاسٍ، اعتبره الاتحاديون "طقطقة غير مباشرة" على العالمي ومسؤوليه.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

العالمي تعادل أمس الإثنين، أمام الخليج 1-1، بينما فاز العميد أمام أبها 4-0، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ليقترب النمور خطوة جديدة نحو اللقب.

وقال حمد الله، خلال تصريحاته لقناة "SSC" عقب المباراة: "مباراة انتهت، سنركز على المباراة المقبلة، يعيب البعض علينا عدم الاستحواذ، لكن ليس بالضرورة أن نستحوذ، فقد فعلنا في المباراة الماضية وهُزمنا، ولم نفعل الليلة وفزنا، فكل مباراة لها ظروفها".

وأضاف: "الدوري لا يزال بعيدًا بالنسبة لنا، نحن نفكر في كل مباراة على حدى، ووقتها اللقب سيقترب مننا".

وبسؤاله عن سبب تجديد عقده مع العميد دون النظر لقيمة العقد، رد "لأن هذا النادي به رجال", ثم غادر ضاحكًا، في تصريح أغضب جمهور ناديه السابق النصر معبرًا إياه إهانة لمسؤولي ناديهم.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، فيما يحل النصر ثانيًا بـ57 نقطة، مع بقاء أربع جولات فقط على نهاية الموسم.

Shahid