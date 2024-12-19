"إهانة.. عدم تقدير ولن ألعب للأرجنتين مجددًا!".. هيرنان كريسبو يكشف دور بييلسا في إنهاء مسيرته الدولية

"العقرب الأرجنتيني" لم ينس هذه التفاصيل

يعد هيرنان كريسبو من أساطير الكرة الأرجنتينية وأهم مهاجميها عبر التاريخ، لعب 64 مباراة بقميص الألبيسيلستي وسجل 35 هدفًا، وبدأ كريسبو تمثيل منتخب الأرجنتين من عام 1995، وانتهى تمثيله له في عام 2007 حين خاض آخر مباراة دولية له، أي إن معظم فترة كريسبو مع المنتخب كان يقود الأرجنتين فيها مارسيلو بييلسا والذي تولى مهمة تدريب التانجو بين عامي 1998 و2004.

يرى كريسبو أن بييلسا كان له دور كبير في دحر مسيرته مع الأرجنتين، ملقيًا بتفاصيل يذكرها لأول مرة عن تفاصيل الخلافات بينه وبين المدرب البالغ من العمر 69 عامًا.

وقال كريسبو في محادثة لموقع "كلانك": "لم أقل هذا مطلقًا لكن حان الوقت لأتحدث، لقد كانت هناك أشياء لم أستطع فهمها أو قبولها، لكنني التزمت الصمت احترامًا للفريق والمشروع، ولكن كان ينبغي وضع حد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في تصفيات كأس العالم 2006 خلال مباراة الأرجنتين والبرازيل وضع بييلسا كريسبو في غير مركزه، وعن هذا يقول المهاجم الذي كان يلقب بالعقرب: "لقد لعبنا ضد البرازيل، وهي مباراة كلاسيكية هامة، لعبت في غير مركزي، وتقبلت هذا كمحترف مع أنه قرار خاطئ، لقد خسرنا 3-1، وفي المباراة التالية أمام بيرو، فعل الشيء نفسه مرة أخرى".

ذكر كريسبو أن هذا كان بالنسبة له "إهانة لمسيرته" وأنه عبر لبييلسا في غرف تبديل الملابس عن أنه لا يحترمه ثم قال له: "أنا لست هنا ليتم تقييمي، لم أعد أستطيع تحمل هذا الوضع لفترة أطول".

وذكر كريسبو تفاصيل اجتماع فردي مع بييلسا عقب تلك الواقعة فقال: "التقينا في غرفة واحدة، وبدلًا من أن يعتذر، ضاعف ما فعله" مؤكدًا أنه رد عليه قائلًأ: "ما فعلته معي خطير للغاية، إنه افتقار للاحترام وصل إلى ذروته اليوم، الأمر خطير لدرجة أنني سأترك أعظم شيء حدث لي، وهو اللعب مع المنتخب الوطني، لن أعود إلى المنتخب مجددًا بينما أنت هنا!".

ورغم أن بييلسا طلب منه إعادة النظر في قراره، إلا أن كريسبو كان صريحا: "ليس لدي ما أفكر فيه. لن أتسامح مع قلة الاحترام تجاهي".. وبعد ذلك، غادر كريسبو المنتخب الوطني قبل بطولة كوبا أمريكا والألعاب الأولمبية التي حققت فيها الأرجنتين اللقب في 2008.