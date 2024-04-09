"إهانة جماهير النصر" .. أوتافيو يتورط بسبب نجم الهلال ثم يتراجع: لم يحترمني!

لاعب النصر في موقف لا يحسد عليه بعد ديربي السوبر..

تورط البرتغالي أوتافيو؛ محترف النصر السعودي، مع جماهير ناديه، على إثر موقفه مع البرازيلي مالكوم؛ لاعب الهلال، عقب ديربي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

بالأمس، ودع العالمي السوبر بالهزيمة أمام الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن نصف النهائي، في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وعقب المباراة، نشر مالكوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة احتفاله بهدفه في اللقاء، وهو يشير لجماهير النصر بالصمت، معلقًا: "أشكر الرب على نصر عظيم جديد، إلى النهائي".

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هذه الصورة قام أوتافيو بالإعجاب بها، وهو ما عرضه لهجوم جم من جماهير العالمي خلال الساعات الماضية، لكنه خرج مؤكدًا أنه لم يلحظ تصرفه في حينه، وأنه غير مقصود بتاتًا.

البرتغالي كتب موضحًا عبر خاصية "ستوري" على حسابه بـ"إنستجرام": "دون قصد مني، قمت بالإعجاب بمنشور صديق لي عبر إنستجرام، الأمر لم يكن مقصودًا ولم ألاحظ أنني ضغط على زر الإعجاب في لحظتها".

وأضاف: "بالطبع لن أعجب أبدًا بصورة لا تحترمني أنا ولا تحترم النادي الذي أمثله، كما تعلمون وترون بأنفسكم أنا أعطي قلبي للنصر وسأواصل على هذا المنوال حتى النهاية، شكرًا لتفهمكم ودعمكم المستمر".

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يذكر أنه بفوز الهلال أمام النصر صعد للنهائي لمواجهة الاتحاد، الذي أطاح بالوحدة بهزيمته بثنائية مقابل هدف وحيد، على أن يقام الكلاسيكو في 11 من أبريل الجاري.